Голливудская киноактриса Зоуи Дешанель завела блог о еде

Популярная голливудская актриса Зоуи Дешанель, известная по сериалу "Новенькая" и ролью в фильме "500 дней лета", завела свой видеоблог.

The Farm Project Зоуи создала вместе со своим мужем, продюсером Джейкобом Печеником. В рамках проекта они поддерживают фермы и маленьких местных производителей, а также стараются продвигать осознанный подход к еде.

Актриса не только рассказывает, откуда берется еда на полках супермаркетов, а впоследствии и на столах американцев, но и доступно объясняет о преимуществе органической пищи. Так же Зоуи раскрывает секреты, как безболезненно для кошелька перейти на органическое питание.

Найти блог The Farm Project можна на официальном сайте, или же на каналах проекта в Фейсбуке, Инстаграме и Ютубе.