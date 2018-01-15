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Голливудская киноактриса Зоуи Дешанель завела блог о еде

Зоуи Дешанель
12:40 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Киноактриса Зоуи Дешанель вместе со своим мужем завела видеоблог о еде и умном подходе к ее потреблении.

Популярная голливудская актриса Зоуи Дешанель, известная по сериалу "Новенькая" и ролью в фильме "500 дней лета", завела свой видеоблог.

The Farm Project Зоуи создала вместе со своим мужем, продюсером Джейкобом Печеником. В рамках проекта они поддерживают фермы и маленьких местных производителей, а также стараются продвигать осознанный подход к еде.

Актриса не только рассказывает, откуда берется еда на полках супермаркетов, а впоследствии и на столах американцев, но и доступно объясняет о преимуществе органической пищи. Так же Зоуи раскрывает секреты, как безболезненно для кошелька перейти на органическое питание.

Найти блог The Farm Project можна на официальном сайте, или же на каналах проекта в Фейсбуке, Инстаграме и Ютубе. 

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Новости шоу бизнеса, "500 дней лета", The Farm Project, Блог о еде, Видеоблоги о еде, Дешанель, Джейкоб Печеник, Зои Дешанель, Зоуи Дешанель, Новенькая, Органическая еда.
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