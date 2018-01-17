Античные камеи, эти миниатюрные творения рук человеческих, сочетают в себе тонкое изящество и красоту.

Античные камеи, эти миниатюрные творения рук человеческих, сочетают в себе тонкое изящество и красоту. И хотя их возраст исчисляется не одним десятком веков, глядя на них, у каждого зрителя возникает ощущение, что эти изображения вот-вот оживут!Ведь в античные времена в Древнем Риме, в Древней Греции и эллинистических государствах это искусство достигло вершин совершенства. Не зря про них сказано: «Геммы малы, но они побеждают столетья» (С. Рейнак). Искусство миниатюрной резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях, глиптика, известно с глубокой древности. При этом, резные миниатюры, называемые геммами, могут быть двух типов – с выпуклыми изображениями (это камеи) или с вырезанными (инталии).