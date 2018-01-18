Оля Полякова окончательно развеяла слухи о беременности

Как только Оля Полякова улетела в теплые края и в Сети появилось фото, на котором якобы запечатлена она с заметно округлившимся животом, публика в недоумении.

В одном из своих интервью Кате Осадчей Суперблондинка призналась, что хочет сына. Наверное, поэтому теперь слухи о третьей беременности Оли Поляковой будут появляться с завидной регулярностью, по крайней мере, пока у Ольги не вырастет живот.

На этот раз певица выложила в Инстаграм свежее фото с отдыха, которым сразу же развеяла все домыслы народа относительно ее интересного положения. Живот Ольги как был плоским, так и остался.