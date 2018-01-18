https://telegraf.com.ua/files/2018/01/297-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3858651-olya-polyakova-okonchatelno-razveyala-sluhi-o-beremennosti.html
Оля Полякова окончательно развеяла слухи о беременности
12:31 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Суперблондинка сфотографировалась в костюме, который выставил напоказ ее живот.
Как только Оля Полякова улетела в теплые края и в Сети появилось фото, на котором якобы запечатлена она с заметно округлившимся животом, публика в недоумении.
В одном из своих интервью Кате Осадчей Суперблондинка призналась, что хочет сына. Наверное, поэтому теперь слухи о третьей беременности Оли Поляковой будут появляться с завидной регулярностью, по крайней мере, пока у Ольги не вырастет живот.
На этот раз певица выложила в Инстаграм свежее фото с отдыха, которым сразу же развеяла все домыслы народа относительно ее интересного положения. Живот Ольги как был плоским, так и остался.
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