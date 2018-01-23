Подпольный клуб Китая.

Несмотря на запрет стрип-баров и секс-бизнеса в Китае, ночные клубы все равно находят способы, чтобы удовлетворить низменные желания гостей. Украинский фотограф Сергей Мельниченко сделал серию снимков «За кулисами», которая началась в одном из подпольных ночных клубов Китая, где он работал танцором. Клуб больше похож на огромный бар со сценой, здесь никто из посетителей не танцует, зато пьяные трансвеститы и стриптизерши купаются в кадках пива на потеху еще более пьяных посетителей.