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Актер Роберт Де Ниро стал на костыли

Роберт Де Ниро
22:33 Вт, 23 Январь 2018 Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: На днях популярный актер Роберт Де Ниро был замечен фанатами на костылях.

Недавно случайные прохожие были огорчены, увидев Роберта Де Ниро, который с трудом передвигался на костылях.

На самом деле актер претерпел такое преображение ради своей новой роли. Костыли, седой парик и туфли на высокой платформе понадобились Роберту для того, чтобы сняться в фильме его любимого режиссера Мартина Скорсезе. Речь в нем пойдет о криминально-мафиозных разборка в Кливленде в 70-х годах прошлого века.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актер Роберт Де Ниро, Мартин Скорсезе, Режиссер Мартин Скорсезе, Роберт Де Ниро.
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