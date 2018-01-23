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Актер Роберт Де Ниро стал на костыли
22:33 Вт, 23 Январь 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: На днях популярный актер Роберт Де Ниро был замечен фанатами на костылях.
Недавно случайные прохожие были огорчены, увидев Роберта Де Ниро, который с трудом передвигался на костылях.
На самом деле актер претерпел такое преображение ради своей новой роли. Костыли, седой парик и туфли на высокой платформе понадобились Роберту для того, чтобы сняться в фильме его любимого режиссера Мартина Скорсезе. Речь в нем пойдет о криминально-мафиозных разборка в Кливленде в 70-х годах прошлого века.
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