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Дочь Бейонсе и Jay-Z появилась на публике в наряде от украинского дизайнера
13:26 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: На награждение Грэмми-2018 дочь Бейонсе и Jay-Z Блю Айви появилась в элегантном белом смокинге.
Эксклюзивный наряд для Блю Айви пошила украинская дизайнер Валерия Ковальская. "Так рады поделиться этой захватывающей новостью", - написала Ковальская в Instagram.
В сети умиляются поведением маленькой Блю Айви. На Грэмми она пыталась утихомирить своих звездных родителей. Характерным движением руки она показывает Бейонсе и Jay-Z, что не нужно больше хлопать.
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