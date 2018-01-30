Дочь Бейонсе и Jay-Z появилась на публике в наряде от украинского дизайнера

Эксклюзивный наряд для Блю Айви пошила украинская дизайнер Валерия Ковальская. "Так рады поделиться этой захватывающей новостью", - написала Ковальская в Instagram.

В сети умиляются поведением маленькой Блю Айви. На Грэмми она пыталась утихомирить своих звездных родителей. Характерным движением руки она показывает Бейонсе и Jay-Z, что не нужно больше хлопать.