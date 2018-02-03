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Регина Тодоренко показала свою маму

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Регина Тодоренко
13:52 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Известная телеведущая Регина Тодоренко показала, в кого такая красивая

Известная телеведущая Регина Тодоренко посетила церемонию награждения "Viva" с мамой. Регина Тодоренко в своём Instagram опубликовала два фото незадолго до начала долгожданной церемонии награждения от журнала "Viva". В подписи к посту телеведущая поделилась с поклонниками своими предпочтениями в сладостях и раскрыла место, в котором часто бывает.

Вторая фотография была опубликована позже вечером уже на самом мероприятии. Регина предложила поклонникам оценить свой макияж по 10-бальной шкале и рассказала, где они с мамой прихорашивались перед церемонией.

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Новости шоу бизнеса, VIVA, Мама Регины Тодоренко, Регина Тодоренко, Телеведущая, Церемония.
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