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Регина Тодоренко показала свою маму
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13:52 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Известная телеведущая Регина Тодоренко показала, в кого такая красивая
Известная телеведущая Регина Тодоренко посетила церемонию награждения "Viva" с мамой. Регина Тодоренко в своём Instagram опубликовала два фото незадолго до начала долгожданной церемонии награждения от журнала "Viva". В подписи к посту телеведущая поделилась с поклонниками своими предпочтениями в сладостях и раскрыла место, в котором часто бывает.
Вторая фотография была опубликована позже вечером уже на самом мероприятии. Регина предложила поклонникам оценить свой макияж по 10-бальной шкале и рассказала, где они с мамой прихорашивались перед церемонией.
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