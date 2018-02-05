Известная 155-килограммовая plus-size модель Тесс Холлидей снялась в откровенной рекламе купальников.

Известная 155-килограммовая plus-size модель Тесс Холлидей снялась в откровенной рекламе купальников. 32-летняя модель на своих последних снимках в социальных сетях пикантно позирует перед фотокамерой, демонстрируя купальники разных оттенков и фасонов. Известная модель уже не первый раз принимает участие в подобных съемках, однако новые фотографии Тесс в Instagram очень понравились ее поклонникам. Все фотографии оценены почти 50 тысячами предпочтений. Звезда примерила купальники бренда "ALPINE BUTTERFLY" черного цвета и голубых оттенков с различными принтами. Модель выглядела очень эффектно в летних романтических образах.