https://telegraf.com.ua/files/2018/02/78467_0-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3897430-olga-freymut-pokazala-foto-vzrosloy-dochki-zlatyi.html
Ольга Фреймут показала фото взрослой дочки Златы
22:29 Вт, 6 Февраль 2018 Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Телеведущая проекта "Від пацанки до панянки" Ольга Фреймут показала свою подросшую дочку Злату.
Ольга Фреймут на одном из Instagram аккаунтов опубликовала снимок с повзрослевшей дочкой Златой, удивив поклонников тем, как же быстро она выросла пишет beztabu.net
"Взрослая уже Злата? Помните ее совсем маленькой в программе "Ревизор"?", - написала она под фото.
На снимке Злата стоит рядом с мамой - обе в деловых костюмах. Поклонники отметили, что дочка очень похожа на Ольгу Фреймут, и что они обе очень красивые.
Напомним, недавно Ольга Фреймут рассказала, что Злата почти все время сопровождала ее во время съемок нового сезона "Від пацанки до панянки", и узнала много для себя полезного, о чем призналась маме.
Что же, с нетерпением ждем начала шоу, которое стартует менее, чем за месяц.
Telegraf.com.ua