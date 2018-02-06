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Ольга Фреймут показала фото взрослой дочки Златы

Ольга Фреймут
22:29 Вт, 6 Февраль 2018 Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Телеведущая проекта "Від пацанки до панянки" Ольга Фреймут показала свою подросшую дочку Злату.

Ольга Фреймут на одном из Instagram аккаунтов опубликовала снимок с повзрослевшей дочкой Златой, удивив поклонников тем, как же быстро она выросла пишет beztabu.net

"Взрослая уже Злата? Помните ее совсем маленькой в программе "Ревизор"?", - написала она под фото.

На снимке Злата стоит рядом с мамой - обе в деловых костюмах. Поклонники отметили, что дочка очень похожа на Ольгу Фреймут, и что они обе очень красивые.

Напомним, недавно Ольга Фреймут рассказала, что Злата почти все время сопровождала ее во время съемок нового сезона "Від пацанки до панянки", и узнала много для себя полезного, о чем призналась маме.

Что же, с нетерпением ждем начала шоу, которое стартует менее, чем за месяц.

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Новости шоу бизнеса, Дочь, Злата, Ольга Фреймут, Телеведущая, Фото.
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