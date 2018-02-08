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Ким Кардашян поделилась секретом восстановления после беременности

Ким Кардашян
01:22 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда рассказала, как боролась с растяжками и пигментацией.

37-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашян признается, что после беременности вернуть тело в прекрасное состояние ей помогли пластический хирург и несколько лазерных процедур.

Например, Ким решила проблему растяжек благодаря лазерной шлифовке.

"После грудного кормления у меня появилось много растяжек в области груди. Поэтому я сделала лазерную шлифовку. И разница была очевидна", – поделилась она.

Хотя, сейчас звезда уже закончила грудное кормление, она продолжает делать эту процедуру. Как говорит Ким, лазер помогает ей избавиться от морщин, неровностей на лице, рубцов и пигментации.

Также Кардашян делает ультразвуковую подтяжку кожи.

"Все, у кого есть дети, знают, что одна из наиболее проблемных зон после родов – это живот. Ультразвуковая подтяжка отлично помогла мне привести его в форму", – поделилась она.

Хотя сейчас таких проблем у Ким нет, поскольку третьего ребенка ей родила суррогатная мать.

И уже через несколько дней после рождения малыша Кардашян начала выкладывать очень откровенные снимки.

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Новости шоу бизнеса, Звезда, Знаменитости, Ким Кардашьян, Похудение, Фото.
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