Ким Кардашян поделилась секретом восстановления после беременности

37-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашян признается, что после беременности вернуть тело в прекрасное состояние ей помогли пластический хирург и несколько лазерных процедур.

Например, Ким решила проблему растяжек благодаря лазерной шлифовке.

"После грудного кормления у меня появилось много растяжек в области груди. Поэтому я сделала лазерную шлифовку. И разница была очевидна", – поделилась она.

Хотя, сейчас звезда уже закончила грудное кормление, она продолжает делать эту процедуру. Как говорит Ким, лазер помогает ей избавиться от морщин, неровностей на лице, рубцов и пигментации.

Также Кардашян делает ультразвуковую подтяжку кожи.

"Все, у кого есть дети, знают, что одна из наиболее проблемных зон после родов – это живот. Ультразвуковая подтяжка отлично помогла мне привести его в форму", – поделилась она.

Хотя сейчас таких проблем у Ким нет, поскольку третьего ребенка ей родила суррогатная мать.

И уже через несколько дней после рождения малыша Кардашян начала выкладывать очень откровенные снимки.