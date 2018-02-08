Регина Тодоренко поделилась снимком из Лос-Анджелеса

Популярная певица и бывшая ведущая украинской телепрограммы о путешествиях Регина Тодоренко поделилась с поклонниками фотографией прогулки по улицам Лос-Анджелеса в достаточно стильном наряде.

На фото на певице надеты обтягивающие черные джинсы и блестящая золотая куртка размера oversize.

Известно, что на данный момент Регина учится режиссерскому мастерству в одном из американских университетов, вследствие чего не так часто появляется на экранах телевизоров. Вместо этого, знаменитость активно ведет свои странички в социальных сетях и часто радует фанатов новыми снимками.