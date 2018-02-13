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LOBODA шокировала подписчиков в Instagram
16:01 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Удивление и шквал комментариев вызвал новый образ известной певицы, которым она поделилась в Инстаграме.
Эпатажная украинская певица в очередной раз удивила публику. На этот раз предметом обсуждений стал образ Боба Дилана, который звезда примерила на себя для фотосессии. Перед объективом Лобода предстала в парике, мужской рубашке с сигаретой. Практически сразу Лободу начали сравнивать с певицей LP.
"Новый образ. Ни груди ни носа!", - подписала одну из своих фотографий LOBODA.
Столь провокативный и необычный для секс-бомбы образ вызвал ажиотаж. Однако, подписчики отнеслись к затее звезды снисходительно. "Лобода больше не Света", "Она ещё и мужчина", - по-доброму шутят поклонники.
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