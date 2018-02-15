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Майли Сайрус показала эпатажные фото топлес

Смотрите фото (3)
Майли Сайрус
03:14 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица порадовала подписчиков в Инстаграме откровенными фотографиями.

Эпатажные выходки Майли Сайрус уже давно никого не удивляют, но девушка все не может остановиться.

На этот раз она устроила себе странную фотосессии в слегка размытых тонах, где пикантные места на груди певицы прикрывают только бутафорские звездочки.

В свой микроблог Сайрус выложила два снимка, к тому же на втором ее голую грудь уже не оставляет простора для воображения. А кроме того, возникает вопрос: есть ли на Майли вообще что-то кроме пиджака с огромными львами?

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Звезды, Знаменитости, Майли Сайрус, Фото.
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