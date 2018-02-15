Майли Сайрус показала эпатажные фото топлес

Эпатажные выходки Майли Сайрус уже давно никого не удивляют, но девушка все не может остановиться.

На этот раз она устроила себе странную фотосессии в слегка размытых тонах, где пикантные места на груди певицы прикрывают только бутафорские звездочки.

В свой микроблог Сайрус выложила два снимка, к тому же на втором ее голую грудь уже не оставляет простора для воображения. А кроме того, возникает вопрос: есть ли на Майли вообще что-то кроме пиджака с огромными львами?