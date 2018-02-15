https://telegraf.com.ua/files/2018/02/1451899234_maxresdefault-1-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3912921-mayli-sayrus-pokazala-epatazhnyie-foto-toples.html
Майли Сайрус показала эпатажные фото топлес
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03:14 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Певица порадовала подписчиков в Инстаграме откровенными фотографиями.
Эпатажные выходки Майли Сайрус уже давно никого не удивляют, но девушка все не может остановиться.
На этот раз она устроила себе странную фотосессии в слегка размытых тонах, где пикантные места на груди певицы прикрывают только бутафорские звездочки.
В свой микроблог Сайрус выложила два снимка, к тому же на втором ее голую грудь уже не оставляет простора для воображения. А кроме того, возникает вопрос: есть ли на Майли вообще что-то кроме пиджака с огромными львами?
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