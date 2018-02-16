Дженнифер Энистон разводится с мужем

Американская актриса Дженнифер Энистон и ее муж, актер Джастин Теру официально объявили о расставании, сообщает Reuters.

"Это решение было взаимно и полюбовно принято в конце прошлого года", – говорится в заявлении пары.

Напомним, Энистон и Теру поженились в 2015 году.

Как сообщалось ранее, Сара Джессика Паркер отреагировала на резкие слова Ким Кэтролл.