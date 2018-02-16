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Дженнифер Энистон разводится с мужем

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Дженнифер Энистон и Джастина Теру
03:52 Сегодня Телеграф
korrespondent.net

Новости шоу бизнеса: В заявлении Дженнифер Энистон и Джастина Теру говорится, что решение о расставании было взаимно и полюбовно принято в конце прошлого года.

Американская актриса Дженнифер Энистон и ее муж, актер Джастин Теру официально объявили о расставании, сообщает Reuters.

"Это решение было взаимно и полюбовно принято в конце прошлого года", – говорится в заявлении пары.

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Напомним, Энистон и Теру поженились в 2015 году.

Как сообщалось ранее, Сара Джессика Паркер отреагировала на резкие слова Ким Кэтролл.

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Новости шоу бизнеса, Джастин Теру, Дженнифер Энистон, Звезды, Знаменитости, Развод.
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