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Дженнифер Энистон разводится с мужем
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03:52 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: В заявлении Дженнифер Энистон и Джастина Теру говорится, что решение о расставании было взаимно и полюбовно принято в конце прошлого года.
Американская актриса Дженнифер Энистон и ее муж, актер Джастин Теру официально объявили о расставании, сообщает Reuters.
"Это решение было взаимно и полюбовно принято в конце прошлого года", – говорится в заявлении пары.
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Напомним, Энистон и Теру поженились в 2015 году.
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