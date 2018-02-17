Корейский парень установил мировой рекорд по сборке кубика Рубика (Видео)

На прошедшем чемпионате ChicaGhosts 2017 житель Кореи по имени SeungBeom Cho установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика, собрав его за 4,591 секунды. Это на 0,1 секунды быстрее предыдущего рекорда.