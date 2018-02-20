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Американская певица Тони Брэкстон выходит замуж

Тони Брэкстон
15:57 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица получила предложение руки и сердца от рэпера Брайана Уильямса.

Популярная в 90-х исполнительница, обладательница семи "Грэмми" Тони Брэкстон выходит замуж. Певица получила предложение руки и сердца от рэпера Брайана Уильямса, известного как Birdman.

Слухи о помолвке 50-летней Тони появились несколько недель назад, когда ее стали замечать с кольцом на пальце. Подтвердить информацию артистка решила в тизере своего семейного шоу Braxton Family Values.

"У меня есть для вас новость. Я помолвлена", – объявила Тони своей семье и показала украшение с желтым бриллиантом.

Тони и Birdman познакомились в 2002 году, когда работали над песней "Baby You Can Do It". Тогда певица была замужем за музыкантом Кэри Льюисом, от которого родила двоих детей. Расставшись с супругом в 2013 году, в 2016-м Тони начала встречаться с рэпером Birdman.

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Новости шоу бизнеса, Birdman, Американская певица, Брайан Уильямс, Помолвка, Свадьба, Тони Брэкстон.
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