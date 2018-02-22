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Потап показал фото со съемок нового клипа

Потап
00:57 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Алексей Потапенко опубликовал в своем Instagram новую фотографию.

Популярный репер и продюсер Алексей Потапенко рассказал о начале съемок нового клипа, который будет создаваться во Флориде.

В своем микроблоге Потап опубликовал новый снимок, под которым написал о том, что во Флориде начались съемки нового яркого клипа и запись новых песен, а значит уже совсем скоро поклонникам будет, чем заняться.

Судя по комментариям, множество людей внимательно следят за творчеством Алексея и его проектами.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Алексей Потапенко, Потап, Фото.
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