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Потап показал фото со съемок нового клипа
00:57 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Алексей Потапенко опубликовал в своем Instagram новую фотографию.
Популярный репер и продюсер Алексей Потапенко рассказал о начале съемок нового клипа, который будет создаваться во Флориде.
В своем микроблоге Потап опубликовал новый снимок, под которым написал о том, что во Флориде начались съемки нового яркого клипа и запись новых песен, а значит уже совсем скоро поклонникам будет, чем заняться.
Судя по комментариям, множество людей внимательно следят за творчеством Алексея и его проектами.
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