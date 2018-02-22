Потап показал фото со съемок нового клипа

Популярный репер и продюсер Алексей Потапенко рассказал о начале съемок нового клипа, который будет создаваться во Флориде.

В своем микроблоге Потап опубликовал новый снимок, под которым написал о том, что во Флориде начались съемки нового яркого клипа и запись новых песен, а значит уже совсем скоро поклонникам будет, чем заняться.

Судя по комментариям, множество людей внимательно следят за творчеством Алексея и его проектами.