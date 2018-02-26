Эти редкие фотографии приобретают такую ценность для каждого смотрящего оттого,что при взгляде на них можно прикоснуться к истории.

Представляем вашему вниманию часть редких исторических кадров из прошлого и архивные снимки великих и знаменитых, не имеющие всеобщей известности и не выставляющиеся на широкое обозрение публике. Эти редкие фотографии приобретают такую ценность для каждого смотрящего оттого,что при взгляде на них можно прикоснуться к истории и стать одним из тех, чьему взору представились ранее не известные снимки. Предлагаем вам отправиться в прошлое и попутешествовать по разным уголкам истории, почерпнув для себя много нового и неизведанного.