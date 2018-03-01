Певица Рианна презентовала новую спортивную коллекцию, которую она создала вместе с брендом Puma.

Знаменитая певица Рианна часто становится лицом модных брендов и сама не раз занималась разработкой собственной линейки. Вот и сейчас звезда взялась за сотрудничество с популярной маркой Puma. Певица Рианна презентовала новую спортивную коллекцию, которую она создала вместе с брендом Puma. Несмотря на то, что артистку не раз критиковали за однотипность ее линеек, она вновь использовала тему мотоспорта.