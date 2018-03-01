Подборка фотографий, сделанных до и после отказа наших героев от алкогольных напитков.

Подборка фотографий, сделанных до и после отказа наших героев от алкогольных напитков. Все хорошо в меру - согласитесь, мудрое высказывание и на самом деле хорошее правило, по которому стоит жить. Особенно что касается алкоголя. Слишком бурные и многочисленные приемы спиртного могут привести к повышенному кровяному давлению, которое, в свою очередь, повышает риск сердечного приступа или инсульта. Еще злоупотребление влечет за собой лишний вес из-за большого количества калорий (в кружке пива около 200 калорий, а в 100 граммах водки - 230). И когда страстный любитель выпить перестает потворствовать своей привязанности к алкоголю, его внешность поразительно меняется.