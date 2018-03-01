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Модель Наоми Кэмпбелл украсила обложку журнала вместе со своим парнем

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Наоми Кэмпбелл
17:06 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл снялась в новой фотосессии со своим бойфрендом.

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл снялась в соблазнительной фотосессии со своим 35-летним бойфрендом - рэпером Джозефом Джуниором Аденуга, более известным как Skepta.

Таким образом 47-летняя супермодель подтвердила слухи об отношениях с популярным певцом.

Известно, что в СМИ неоднократно предполагали, что пара состоит в отношениях. Вероятно, Наоми Кэмпбелл начала встречаться со Skepta еще осенью 2017 года, но свои отношения они скрывали от прессы.

Наконец влюбленные все же решились рассказать миру о своих чувствах и выбрали для этого откровенный способ. Знаменитости украсили обложку британского глянца GQ, обнажившись в фотосессии.

"Гонки, секс, любовь и сила. Когда Наоми встретила Skeptа",– подписали журнал издатели.

Сначала модель опубликовала фото, где виднелись два обнаженных тела, поверх которых нарисован знак вопроса. Впоследствии на странице Instagram Наоми Кэмпбелл появилось фото обложки журнала, где рэпер игриво целует модель, нежно держа ее за шею. В то же время "черная пантера" счастливо улыбается, глядя вверх.

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