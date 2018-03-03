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Леся Никитюк показала стройные ноги в дизайнерском платье

Леся Никитюк
00:21 Сегодня Телеграф
Фото: Инстаграм

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Леся Никитюк, известная по участию в программах "Орел и решка" и "Вокруг М", опубликовала стильное фото в Instagram.

На фотографии ведущая позировала в одежде украинского бренда NAMES'UA modateka. 

В фотосессии Леся Никитюк появилась в нежном и игривом платье, которое стильно подчеркнуло стройные загорелые ноги знаменитости. Образ она дополнила темным пальто, накинутым на плечи, и красными туфлями на каблуках.

На фото Леся Никитюк сидит на диване, загадочно отведя взгляд от камеры.

Теперь понятно, откуда у меня вся эта красивая одежда, которую вы уже оценили, – остроумно подписала фотографию ведущая.

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Новости шоу бизнеса, ''Орел и решка'', NAMES'UA, Вокруг М, Леся Никитюк.
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