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Леся Никитюк показала стройные ноги в дизайнерском платье
00:21 Сегодня Телеграф
Фото: Инстаграм
Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Леся Никитюк, известная по участию в программах "Орел и решка" и "Вокруг М", опубликовала стильное фото в Instagram.
На фотографии ведущая позировала в одежде украинского бренда NAMES'UA modateka.
В фотосессии Леся Никитюк появилась в нежном и игривом платье, которое стильно подчеркнуло стройные загорелые ноги знаменитости. Образ она дополнила темным пальто, накинутым на плечи, и красными туфлями на каблуках.
На фото Леся Никитюк сидит на диване, загадочно отведя взгляд от камеры.
Теперь понятно, откуда у меня вся эта красивая одежда, которую вы уже оценили, – остроумно подписала фотографию ведущая.
Telegraf.com.ua