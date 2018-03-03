Леся Никитюк показала стройные ноги в дизайнерском платье

На фотографии ведущая позировала в одежде украинского бренда NAMES'UA modateka.

В фотосессии Леся Никитюк появилась в нежном и игривом платье, которое стильно подчеркнуло стройные загорелые ноги знаменитости. Образ она дополнила темным пальто, накинутым на плечи, и красными туфлями на каблуках.

На фото Леся Никитюк сидит на диване, загадочно отведя взгляд от камеры.

Теперь понятно, откуда у меня вся эта красивая одежда, которую вы уже оценили, – остроумно подписала фотографию ведущая.