Уникальная подборка снимков из кулинарной книги известного художника-сюрреалиста Сальвадора Дали.

Уникальная подборка снимков из кулинарной книги известного художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Сальвадор Дали утверждал, что в 6 лет хотел стать шеф-поваром, а в 1973 году он выпустил собственную поваренную книгу "Le Diners De Gala". В неё вошло 136 рецептов в 12 главах, 10 из которых посвящены афродизиакам. Конечно, гениальный сюрреалист сдобрил издание исключительно чудными иллюстрациями и коллажами, которые создал специально для этого сборника.