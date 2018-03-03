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Тина Кароль стала лицом авиакомпании МАУ

Тина Кароль
17:50 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль, которая во версии Yuna 2018 стала певицей года, стала лицом украинской авиакомпании МАУ, и уже начала съемки для рекламы.

Украинская певица Тина Кароль заключила договор с авиакомпанией МАУ - нсялась в ее новой рекламной кампании. Об этом сообщает ее представитель Павел Орлов в Facebook.

"Тина Кароль стала лицом компании МАУ. Снимаем рекламу с Соня Плакидюк. Будет круто!Летаем Выше облаков!", - написал он.

Павел опубликовал фото со съемок, где видно, как Тина Кароль сидит у окна, а также коротенькое видео, на котором виден процесс творения.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Авиакомпания, МАУ, Павел Орлов, Певица, Реклама, Тина Кароль.
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