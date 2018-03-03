https://telegraf.com.ua/files/2018/03/14293_max_0-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3939529-tina-karol-stala-litsom-aviakompanii-mau.html
Тина Кароль стала лицом авиакомпании МАУ
17:50 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль, которая во версии Yuna 2018 стала певицей года, стала лицом украинской авиакомпании МАУ, и уже начала съемки для рекламы.
Украинская певица Тина Кароль заключила договор с авиакомпанией МАУ - нсялась в ее новой рекламной кампании. Об этом сообщает ее представитель Павел Орлов в Facebook.
"Тина Кароль стала лицом компании МАУ. Снимаем рекламу с Соня Плакидюк. Будет круто!Летаем Выше облаков!", - написал он.
Павел опубликовал фото со съемок, где видно, как Тина Кароль сидит у окна, а также коротенькое видео, на котором виден процесс творения.
Telegraf.com.ua