Тина Кароль стала лицом авиакомпании МАУ

Украинская певица Тина Кароль заключила договор с авиакомпанией МАУ - нсялась в ее новой рекламной кампании. Об этом сообщает ее представитель Павел Орлов в Facebook.

"Тина Кароль стала лицом компании МАУ. Снимаем рекламу с Соня Плакидюк. Будет круто!Летаем Выше облаков!", - написал он.

Павел опубликовал фото со съемок, где видно, как Тина Кароль сидит у окна, а также коротенькое видео, на котором виден процесс творения.