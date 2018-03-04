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Николь Кидман порадовала поклонников помолодевшим видом
17:47 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: 50-летняя актриса выглядит намного моложе своих лет.
Австралийская актриса Николь Кидман — не активный пользователь социальных сетей, и даже страницу в Instagram знаменитость завела совсем недавно. Там Николь также не часто радует поклонников новыми публикациями, поэтому каждый новый пост — настоящий подарок для ее подписчиков.
Так, на днях Кидман поделилась в соцсети новым селфи.
На нем 50-летняя знаменитость позирует в белой футболке от Chloe и с красной помадой на губах. Снимок вызвал настоящий восторг у подписчиков, которые засыпали Николь комплиментами. По их мнению, в таком образе актриса выглядит гораздо моложе своих лет.
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