Николь Кидман порадовала поклонников помолодевшим видом

Австралийская актриса Николь Кидман — не активный пользователь социальных сетей, и даже страницу в Instagram знаменитость завела совсем недавно. Там Николь также не часто радует поклонников новыми публикациями, поэтому каждый новый пост — настоящий подарок для ее подписчиков.

Так, на днях Кидман поделилась в соцсети новым селфи.

На нем 50-летняя знаменитость позирует в белой футболке от Chloe и с красной помадой на губах. Снимок вызвал настоящий восторг у подписчиков, которые засыпали Николь комплиментами. По их мнению, в таком образе актриса выглядит гораздо моложе своих лет.