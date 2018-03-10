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Сын Памелы Андресон избил своего отца

Памела Андерсон и ее сын
17:32 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua/
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Бывший муж Памелы Андерсон Томми Ли, который недавно обручился с актрисой, младше него на 24 года, обвинил сына в избиении.

На своей странице Instagram 55-летний барабанщик разместил фото, но через некоторое время удалил его, с окровавленными губами и подписал такими словами: "Мое сердце разбито. Ты стараешься дать своим детям все, чего они только захотят, а взамен получаешь вот такое отношение. Хорошая работа, Брэндон. Замечательный сынок".

Также сообщалось, что Брэндон Ли действовал фактически в качестве самообороны, потому что отец был слишком пьян, но рок-звезда опровергает это сообщением в своем Twitter.

"Моя невеста вместе со мной были в постели, когда мой сын вбежал в комнату и напал на меня. Я попросил его покинуть дом, а он бил меня до бессознательности. Он убежал от полиции. Это правда", - сообщил Томми.

Стоит заметить, что экс-муж Памелы Андерсон также сообщил правоохранительным органам, что Брэндон имеет разрешение на огнестрельное оружие. Именно поэтому рокер боялся, что сын начнет угрожать ему еще и оружием и вызвал полицию.

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Новости шоу бизнеса, Памела Андерсон, Сын Памелы Андерсон, Сын Памелы Андерсон избил отца, Томми Ли, Фото Памелы Андерсон.
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