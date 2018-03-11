Беременная победительница Евровидения 2016 Джамала продолжает баловать себя новыми снимками до рождения ребенка.

Недавно тренер вокального шоу "Голос страны" поделилась со своими Instagram-подписчиками красивыми кадрами из последней фотосессии для портала "MilkTalks". "Каждый день не похож... покой... печаль... счастье... беззаботность... волнение... радость... нравится жить", - подписала фото певица. Почитатели певицы подметили, что от фото веет неподдельным счастьем, любовью и нежностью, а сама Джамала – истинное воплощение красоты. В этот раз певица выбрала не только объемную одежду, но и нежное облегающее платье.