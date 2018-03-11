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Фильм-номинант на Оскар поблагодарили на билбордах в Америке

Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури
22:18 Вс, 11 Март 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Фильму "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури" посвятили надписи на настоящих билбордах Америки.

Фильм-номинант на нынешнюю премию "Оскар" - "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури", неожиданно поднял актуальность самих билбордов, которые можно считать действительно эффективным средством коммуникации.

Фильм-лауреат премии "Золотой глобус" получил необычную благодарность от Американской ассоциации наружной рекламы, которая также вывесила в крупных городах США билборды. На них компания поблагодарила создателей ленты за возрождение интереса к рекламным щитам в современном мире.

"От имени билбордов по всему миру - спасибо", - гласит надпись на одном из щитов.

Напомним, что кинокартина "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури" Мартина Макдонаха рассказывает о женщине, которая решила привлечь внимание к расследованию убийства своей дочери и арендовала три билборда возле въезда в родной город. Со временем на них появились надписи: "Была изнасилована, пока умирала", "Никто до сих пор не арестован?" и "Как так получилось, шериф Уиллоуби?". Именно эти слова поначалу вызвали всплеск недовольства в полиции и среди горожан, но впоследствии дали свой результат.

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Новости шоу бизнеса, Оскар, Оскар-2018, Три билборда за пределами Эббинга штат Миссури.
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