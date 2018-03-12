Полякова похвасталась подарком от мужа (Видео)

Популярная украинская певица Оля Полякова рассказала о роскошном подарке, который она получила от своего мужа. Суперблондинка отметила, что ее хитрый муж подарил ей яхту сразу на несколько праздников.