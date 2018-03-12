Антон Севрюгин (1830-1933) был официальным фотографом императорского двора Ирана, его фотостудия была одной из самых успешных в Тегеране с конца 1870-х годов.

Антон Севрюгин (1830-1933) был официальным фотографом императорского двора Ирана, его фотостудия была одной из самых успешных в Тегеране с конца 1870-х годов до 1934 года. Его карьера совпала с критическим периодом в современной истории Ирана, эпохой активного влияния на иранскую культуру западной цивилизации, простирающейся от правления Насир-ад-дин Шаха (правил в 1848-1896 годах) до Реза-шаха Пехлеви (годы правления: 1925-1941). Одним из самых известных фотографов эпохи Каджаров и Пехлеви стал иранский подданный, армянин российского происхождения Антон Севрюгин, получивший золотую медаль на международной выставке в Брюсселе. Все фотографии были сделаны в 1901 году.