https://telegraf.com.ua/files/2018/03/nup_176443_2186-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3954485-uchastnitsa-realiti-obnazhilas-pryamo-na-stsene-video.html
Участница реалити обнажилась прямо на сцене (Видео)
12:42 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Звезда американского реалити-шоу "реальные домохозяйки" так зажигательно танцевала, что потеряла платье прямо на сцене.
Участница шоу "Реальные домохозяйки" Соня Морган потеряла платье и чуть не осталась голой на сцене в кабаре на Манхэттене. Во время выступления она оконфузилась перед всеми посетителями.
Соня Морган, участница проекта на американском ТВ, пришла на вечеринку в откровенном красном платье с запахом и завязками сзади. Вместе со своими подругами женщина решила спеть зажигательную песню Money Can not Buy You Class.
Во время танца завязанное сзади платье Сони развязалось, и оно практически полностью слетело с женщины, оголив ее грудь. Морган попыталась спасти ситуацию и поправить наряд, однако у нее это не получилось. Не вышло даже у помощников, которые пытались снова все восстановить.
Telegraf.com.ua