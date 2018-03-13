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Участница реалити обнажилась прямо на сцене (Видео)

Соня Морган
12:42 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Звезда американского реалити-шоу "реальные домохозяйки" так зажигательно танцевала, что потеряла платье прямо на сцене.

Участница шоу "Реальные домохозяйки" Соня Морган потеряла платье и чуть не осталась голой на сцене в кабаре на Манхэттене. Во время выступления она оконфузилась перед всеми посетителями.

Соня Морган, участница проекта на американском ТВ, пришла на вечеринку в откровенном красном платье с запахом и завязками сзади. Вместе со своими подругами женщина решила спеть зажигательную песню Money Can not Buy You Class.

Во время танца завязанное сзади платье Сони развязалось, и оно практически полностью слетело с женщины, оголив ее грудь. Морган попыталась спасти ситуацию и поправить наряд, однако у нее это не получилось. Не вышло даже у помощников, которые пытались снова все восстановить.

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Новости шоу бизнеса, Видео, Платье, Реальные домохозяйки, Соня Морган, Сцена.
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