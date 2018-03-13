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Милла Йовович поделилась снимком с маленькой дочерью в своем Instagram

Милла Йовович
22:14 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: kinoafisha.ua

Новости шоу бизнеса: Милла Йовович выложила милый снимок со своей дочерью Дашиэл Идэн.

Голливудская актриса Милла Йовович является активным пользователем сети Инстаграм и зачастую предпочитает делиться в нем простыми повседневными снимками, размышляя о делах житейских.

На новой фотографии знаменитость держит свою дочь Дашиэл Идэн на руках, пока та что-то пьет из бутылочки. В публикации Мила написала: "Жирная еда и арбузные маргариты для взрослых, аркады и боулинги для детей, это прекрасное дождливое воскресенье".

В комментариях поклонники написали любимице, что снимок получился невероятно милым и трогательным.

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