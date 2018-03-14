Талантливый фотограф из Найроби, Мучири Фреймс вместе со своей командой решил подготовить что-нибудь особенное.

Талантливый фотограф из Найроби, Мучири Фреймс вместе со своей командой решил подготовить что-нибудь особенное. И пока они ломали голову над очередным романтическим проектом им как раз повстречался бездомный парень по имени Сэмми, который как оказалось, влюблен. Чтобы отпраздновать чистоту и искренность их любви фотограф решил подарить паре романтическую фотосессию. Вначале фотограф снял их в так сказать естественной среде и в обычной одежде. После - с помощью стилистов и новой одежды, фотограф преобразил пару до неузнаваемости. Что из этого вышло - смотрите сами!