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Вокалистка группы "НеАнгелы" удивила поклонников новым имиджем

Слава Каминская
10:22 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Слава Каминская, которая является участницей популярной поп-группы "НеАнгелы", изменила свою прическу.

Неожиданно для всех поклонников певицы она стала блондинкой. Фото с новой прической и цветом волос Слава Каминская опубликовала на странице в Инстаграм.

Звезда сделала фотографию в гардеробной комнате. Слава Каминская предстала перед фанатами с волнистой объемной прической. Для фото певица надела темное платье со стильным принтом.

"Я стала похожей на свою маму", – подписала снимок Слава Каминская.

 

Я стала похожа на свою маму @tomatoma07

Публикация от Babaslavka (@slava_kaminska)

Сторонники звезды с восторгом отреагировали на новый имидж певицы. Фото уже оценили более 35 тысяч пользователей соцсети.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, НеАнгелы, Образ, Прическа, Слава Каминская.
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