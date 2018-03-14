https://telegraf.com.ua/files/2018/03/338813cc2e41410cfdd53dc9685c0de2b9e76d76-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3955875-vokalistka-gruppyi-neangelyi-udivila-poklonnikov-novyim-imidzhem.html
Вокалистка группы "НеАнгелы" удивила поклонников новым имиджем
Новости шоу бизнеса: Слава Каминская, которая является участницей популярной поп-группы "НеАнгелы", изменила свою прическу.
Неожиданно для всех поклонников певицы она стала блондинкой. Фото с новой прической и цветом волос Слава Каминская опубликовала на странице в Инстаграм.
Звезда сделала фотографию в гардеробной комнате. Слава Каминская предстала перед фанатами с волнистой объемной прической. Для фото певица надела темное платье со стильным принтом.
"Я стала похожей на свою маму", – подписала снимок Слава Каминская.
Сторонники звезды с восторгом отреагировали на новый имидж певицы. Фото уже оценили более 35 тысяч пользователей соцсети.
Telegraf.com.ua