Вокалистка группы "НеАнгелы" удивила поклонников новым имиджем

Неожиданно для всех поклонников певицы она стала блондинкой. Фото с новой прической и цветом волос Слава Каминская опубликовала на странице в Инстаграм.

Звезда сделала фотографию в гардеробной комнате. Слава Каминская предстала перед фанатами с волнистой объемной прической. Для фото певица надела темное платье со стильным принтом.

"Я стала похожей на свою маму", – подписала снимок Слава Каминская.

Сторонники звезды с восторгом отреагировали на новый имидж певицы. Фото уже оценили более 35 тысяч пользователей соцсети.