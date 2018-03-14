Знаменитость снялась для бренда FROLOV.

Знаменитость снялась для бренда FROLOV. Певица и звезда украинской эротической комедии "Свингеры" Даша Астафьева опубликовала серию соблазнительных фото, на которых она позирует полуобнаженной. Даша позировала в прозрачном наряде и белом летящем платье от Ивана Фролова. Поклонников Астафьевой восхитили ее новые фото, о чем они написали в комментариях в Instagram: "Сногсшибательна", "Идеальная женщина-идеальна во всём!", "Прекрасная девушка и женщина! Наслаждение красотой тела! Пример для многих", "Даша, Вы – прелесть".