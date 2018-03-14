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Слава Каминская удивила поклонников новым имиджем

Слава Каминская
20:48 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица перекрасила волосы и изменила прическу.

Украинская певица и солистка группы НЕАНГЕЛЫ слава Каминская решила кардинально сменить свой имидж. На странице в Instagram звезда опубликовала селфи, на котором Слава демонстрирует новую прическу: из рыжей певица перекрасилась в блондинку и сделала мелкие кудри.

Поклонники певицы бурно отреагировала на ее новый образ в комментариях: "Красотка тебя не узнать, очень нежная и очень красивая", "Я вообще не узнала, приятный образ)", "Очень круто так и с длинными. Блондинкой идет!", "Как классно! Прямо глаз не оторвать! Красавица!".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Внешность, Знаменитость, Имидж, Красота, Певица, Слава Каминская, Фото.
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