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Слава Каминская удивила поклонников новым имиджем
20:48 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Певица перекрасила волосы и изменила прическу.
Украинская певица и солистка группы НЕАНГЕЛЫ слава Каминская решила кардинально сменить свой имидж. На странице в Instagram звезда опубликовала селфи, на котором Слава демонстрирует новую прическу: из рыжей певица перекрасилась в блондинку и сделала мелкие кудри.
Поклонники певицы бурно отреагировала на ее новый образ в комментариях: "Красотка тебя не узнать, очень нежная и очень красивая", "Я вообще не узнала, приятный образ)", "Очень круто так и с длинными. Блондинкой идет!", "Как классно! Прямо глаз не оторвать! Красавица!".
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