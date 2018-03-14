Слава Каминская удивила поклонников новым имиджем

Украинская певица и солистка группы НЕАНГЕЛЫ слава Каминская решила кардинально сменить свой имидж. На странице в Instagram звезда опубликовала селфи, на котором Слава демонстрирует новую прическу: из рыжей певица перекрасилась в блондинку и сделала мелкие кудри.

Поклонники певицы бурно отреагировала на ее новый образ в комментариях: "Красотка тебя не узнать, очень нежная и очень красивая", "Я вообще не узнала, приятный образ)", "Очень круто так и с длинными. Блондинкой идет!", "Как классно! Прямо глаз не оторвать! Красавица!".