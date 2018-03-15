О британской королевской семье мы уже знаем вдоволь, в то время как шведская постоянно остается в тени.

О британской королевской семье мы уже знаем вдоволь, в то время как шведская постоянно остается в тени. 31 августа принц Филипп и принцесса София во второй раз стали родителями. Сына назвали Габриэль Карл Вальтер, а его первые фотографии появились только сейчас. Напомним, что принц Карл Филипп познакомился со своей будущей женой в далеком 2009-м, но их отношения начались только через год. Королевский двор сразу был против такой связи принца: София была для них простой барышней, которая не принадлежала к знатному роду. Однако милой девушке удалось растопить холодные королевские сердца и вскоре они с принцем поженились.