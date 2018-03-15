Регина Тодоренко раскрыла подробности скандала вокруг "Орла и решки"

Регина Тодоренко прояснила ситуацию вокруг скандала, связанного с программой "Орел и Решка". Напомним, около года назад продюсер передачи объявила о том, что телеведущей грозит внушительный штраф и, возможно, увольнение.

Причиной стало интервью телеведущей, которая якобы "рассекретила" бюджет каждой программы, отметив, что зрителей вводят в заблуждение неограниченным лимитом "золотой карты", так как каждая передача снимается в условиях жестко ограниченного бюджета.

По словам Тодоренко, ее слова были вырваны из контекста. "В некоторых случаях действительно бывают моменты, когда приходится очень быстро снимать в отелях или ресторанах, потому что за один день нам нужно побывать в 10 местах одновременно. Мы просто физически не успеваем пожить в шикарных номерах, а очень хочется, но сроки съемок слишком сжаты", – сказала Регина.

Что же касается штрафа, то Тодоренко отшутилась, но вопрос, была ли взыскана с нее денежная сумма, оставила без ответа. Что же касается увольнения, то оно не состоялось. Несмотря на заявление Тодоренко, что она уходит из "Орла и Решки" позже выяснилось, что она не только остается ведущей трэвел-шоу, но и становится лицом других проектов канала.