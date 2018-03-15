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Вера Брежнева опубликовала сексуальное фото в кожаном боди

Вера Брежнева
21:13 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Артистка показала стройную фигуру на съемках клипа.

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников на странице в Instagram соблазнительным фото. Артистка показала стройную фигуру в красном кожаном боди, которое для нее создала стилист Соня Солтес.

Яркий кадр был сделан во время съемок клипа на композицию "Ты мой человек". Песня была написана для Брежневой Константином Меладзе.

Ранее Вера рассказала о съемках клипа: "Идея родилась у нас поздней осенью, когда Константином Меладзе была написана песня #ТЫ МОЙ ЧЕЛОВЕК, когда мы начали скучать по весне, цветам, теплу...И звучала она так "Когда ты встречаешь своего человека, в твоей душе распускаются цветы". Ведь это правда. Когда ты любишь, внутри тебя всегда весна. А ты видишь все вокруг в цвете! Светлом, нежном, ярком. И мы однозначно решили, что клип не будет повтором повествования в песне "по берегу моря". Так возникли цветы, обычный такой себе грузовик цветов разного цвета...нежно розовые, фуксия, красные...мечта любой девушки "миллион алых роз", которые расстелили на полу...а сверху меня (не могу сказать, что это сильно приятно, как и многое, что красиво смотрится в кадре). И встал вопрос - "В чем лежать...пальто, костюмы, платья – все не то. В итоге наш стилист sonya_soltes со своими волшебными помощницами создала потрясающие боди...нежно-пудрово-розовое из крутой ткани, фуксия из мерцающей кожи и красное из лака...и это оказались не все. Еще было создано 48 костюмов для балета и одно маленькое волшебное белое платьице для меня, которое легче самого легкого наряда. И мы превратились в цветы...бутоны, лепестки, пестики, сердцевины…мы сами стали цветами, вокруг нас были цветы, мы распускались, двигались, волновались...и все это объединилось в прекрасную цветочную феерию...И мне очень хочется пожелать вам, чтобы были поводы вам и вашим цветам расцветать, распускаться, благоухать и украшать этот мир", – поделилась звезда.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Вера Брежнева, Знаменитость, Певица, Фото.
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