Фанаты испугались нового снимка Лолиты Милявской

С наступлением весны многие девушки решаются на смены в имидже. Не стала исключением и Лолита Милявская.

Звезда опубликовала в своем Инстаграм новую фотографию, которой испугала своих подписчиков. Певица отправилась к парикмахеру.

Демонстрировать новую прическу звезда не стала.

Вместо этого Лолита зачесала волосы на лицо, став похожей на девочку из фильма "Звонок".