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Фанаты испугались нового снимка Лолиты Милявской
04:27 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Певица показала новый снимок, чем очень удивила своих подписчиков.
С наступлением весны многие девушки решаются на смены в имидже. Не стала исключением и Лолита Милявская.
Звезда опубликовала в своем Инстаграм новую фотографию, которой испугала своих подписчиков. Певица отправилась к парикмахеру.
Демонстрировать новую прическу звезда не стала.
Вместо этого Лолита зачесала волосы на лицо, став похожей на девочку из фильма "Звонок".
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