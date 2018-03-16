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Фанаты испугались нового снимка Лолиты Милявской

Лолита Милявская
04:27 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица показала новый снимок, чем очень удивила своих подписчиков.

С наступлением весны многие девушки решаются на смены в имидже. Не стала исключением и Лолита Милявская.

Звезда опубликовала в своем Инстаграм новую фотографию, которой испугала своих подписчиков. Певица отправилась к парикмахеру.

Демонстрировать новую прическу звезда не стала.

Вместо этого Лолита зачесала волосы на лицо, став похожей на девочку из фильма "Звонок".

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Звезды, Лолита Милявская, Певица, Фото.
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