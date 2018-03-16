У Виктории Бекхэм будет собственная линия косметики

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм кроме собственной линейки одежды решила заняться созданием и выпуском коллекции косметики.

Об этом звезда сообщила во время прямого эфира в сети.

Сейчас я нахожусь в процессе поиска моего личного цвета, а также со специалистами мы разрабатываем коллекцию кремов и духов. Я – женщина и хочу пользоваться средствами, которые действительно работают и нужны, – поделилась Виктория.

Что интересно, косметическая коллекция, которую она выпустила еще в 2006 году для Estee Lauder, получила много одобрительных отзывов и восхищения от поклонников, – коллекция была моментально распродана. Другая коллекция появилась на прилавках магазинов в августе 2017 и была посвящена любимым городам Бекхэм.

Напомним, что такая бьюти-инициатива часто возникает у мировых звезд. Только вчера всемирно известная теннисистка Серена Уильямс сообщила о намерении создать собственный косметический бренд.