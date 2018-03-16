Актриса Галь Гадот станет лицом известного спортивного бренда

Гадот станет лицом Be More Human – рекламы линии женской спортивной одежды для фитнеса.

По словам представителей компании, "непрерывный дух и естественное лидерство", которыми наделена Галь, станут вдохновением и стимулом для миллионов людей по всему миру.

Галь Гадот

Ранее с Reebok сотрудничали модель Джиджи Хадид, певица Ариана Гранде и дизайнер Виктория Бекхэм.