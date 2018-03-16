https://telegraf.com.ua/files/2018/03/939356_2137055_1-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3960995-aktrisa-gal-gadot-stanet-litsom-izvestnogo-sportivnogo-brenda.html
Актриса Галь Гадот станет лицом известного спортивного бренда
Новости шоу бизнеса: Известная актриса Галь Гадот станет лицом кампании спортивного бренда Reebok.
Гадот станет лицом Be More Human – рекламы линии женской спортивной одежды для фитнеса.
По словам представителей компании, "непрерывный дух и естественное лидерство", которыми наделена Галь, станут вдохновением и стимулом для миллионов людей по всему миру.
Галь Гадот
Ранее с Reebok сотрудничали модель Джиджи Хадид, певица Ариана Гранде и дизайнер Виктория Бекхэм.
Telegraf.com.ua