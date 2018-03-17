Сара Полсон посетила красную дорожку вместе со своей любимой девушкой

Сара Полсон и Холланд Тейлор посетили фестиваль Literacy Partners Gala, который прошел накануне в Нью-Йорке. Пара не проявляла ничего, кроме любви друг к другу, когда они позировали перед фотографами на красной дорожке.

Сара выглядела гламурно в черном бархатном комбинезоне от Ulla Johnson, а Холланд изысканно в светлом брючном костюме.

Сара Полсон и Холланд Тейлор

Фестиваль ежегодно проводит некоммерческая организация Literacy Partners, работающая в пяти районах Нью-Йорка, главной целью которой является обеспечение современного профессионального развития грамотности у преподавателей.