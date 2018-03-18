Ким Кардашьян впервые опубликовала в Instagram снимок новорожденной дочери

Суррогатная мать родила звездной чете дочь, которую они назвали Чикаго. А накануне звезда реалити-шоу впервые опубликовала фото новорожденной малышки, не используя никаких фильтров. Теперь поклонники не могут решить, на кого больше похожа принцесса.

В Инстаграме Ким Кардашьян разместила фото дочери Чикаго. За считанные часы умилительный снимок набрал рекордные 4,2 миллиона "лайков" и почти 40 тысяч комментариев, в которых подписчики обсуждают, на кого больше похожа малышка.

"Милашка утром", - подписала пост Ким Кардашьян. Напомним, Канье и Ким решили назвать дочь Чикаго, так как рэпер вырос в "Городе ветров", к тому же имя новорожденной дочери — дань уважения его покойной матери, которая была профессором Чикагского университета.

Многие из фолловеров отметили, что и Чикаго, и 4-летняя дочь Норт больше похожи на Ким, а вот 2-летний сын Сейнт на Канье Уэста.