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Ким Кардашьян впервые опубликовала в Instagram снимок новорожденной дочери

Ким Кардашьян
11:55 Сегодня Телеграф
Хочу
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 15 января Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз.

Суррогатная мать родила звездной чете дочь, которую они назвали Чикаго. А накануне звезда реалити-шоу впервые опубликовала фото новорожденной малышки, не используя никаких фильтров. Теперь поклонники не могут решить, на кого больше похожа принцесса.

В Инстаграме Ким Кардашьян разместила фото дочери Чикаго. За считанные часы умилительный снимок набрал рекордные 4,2 миллиона "лайков" и почти 40 тысяч комментариев, в которых подписчики обсуждают, на кого больше похожа малышка.

"Милашка утром", - подписала пост Ким Кардашьян. Напомним, Канье и Ким решили назвать дочь Чикаго, так как рэпер вырос в "Городе ветров", к тому же имя новорожденной дочери — дань уважения его покойной матери, которая была профессором Чикагского университета.

Многие из фолловеров отметили, что и Чикаго, и 4-летняя дочь Норт больше похожи на Ким, а вот 2-летний сын Сейнт на Канье Уэста.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Дети, Дочь, дочь Чикаго, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Семья.
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