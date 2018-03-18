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Бритни Спирс показала в Instagram откровенный снимок со времен своей молодости

Бритни Спирс
12:44 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Бритни Спирс показала в Инстаграме архивное фото, на котором она запечатлена в бюстгальтере и неприлично коротких шортах.

За несколько часов 500 тысяч фолловеров американской поп-певицы оценили ее старое фото при помощи лайков, а в комментариях буквально искупали в комплиментах.

 

#tbt : Mark Liddell

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Стоит отметить, что за годы с момента этого кадра Бритни Спирс сильно изменилась и через многое прошла, но зато, благодаря роману с бодибилдером, она практически вернула своему телу былые формы.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Архивное фото, Бритни Спирс, Певица, Фотографии.
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