Бритни Спирс показала в Instagram откровенный снимок со времен своей молодости

За несколько часов 500 тысяч фолловеров американской поп-певицы оценили ее старое фото при помощи лайков, а в комментариях буквально искупали в комплиментах.

#tbt : Mark Liddell Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 15 Мар 2018 в 6:08 PDT

Стоит отметить, что за годы с момента этого кадра Бритни Спирс сильно изменилась и через многое прошла, но зато, благодаря роману с бодибилдером, она практически вернула своему телу былые формы.