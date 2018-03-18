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Бритни Спирс показала в Instagram откровенный снимок со времен своей молодости
12:44 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Бритни Спирс показала в Инстаграме архивное фото, на котором она запечатлена в бюстгальтере и неприлично коротких шортах.
За несколько часов 500 тысяч фолловеров американской поп-певицы оценили ее старое фото при помощи лайков, а в комментариях буквально искупали в комплиментах.
Стоит отметить, что за годы с момента этого кадра Бритни Спирс сильно изменилась и через многое прошла, но зато, благодаря роману с бодибилдером, она практически вернула своему телу былые формы.
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