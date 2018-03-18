Кара Делевинь горячо позирует в ванной для новой фотосессии

Супермодель, актриса и певица Кара Делевинь не из тех звезд, кто опасается выкладывать на обозрение обнаженное тело, поэтому накануне в Инстаграми звезды поклонники смогли увидеть пикантную фотографию Кары, на которой она позирует в ванной.

Звезда стала лицом нового выпуска модного издания "The Love Magazine".

Кара Делевинь

Фотографом выступил Мерт Алас, который неоднократно снимал красавиц для этого глянца.