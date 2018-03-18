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Кара Делевинь горячо позирует в ванной для новой фотосессии
16:08 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Кара Делевинь показала, как красиво она принимает ванну.
Супермодель, актриса и певица Кара Делевинь не из тех звезд, кто опасается выкладывать на обозрение обнаженное тело, поэтому накануне в Инстаграми звезды поклонники смогли увидеть пикантную фотографию Кары, на которой она позирует в ванной.
Звезда стала лицом нового выпуска модного издания "The Love Magazine".
Кара Делевинь
Фотографом выступил Мерт Алас, который неоднократно снимал красавиц для этого глянца.
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