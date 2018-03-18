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Украинский телеведущий попал на фото Виктории Бекхэм

Анатолий Анатолич
18:47 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущий Анатолий Анатолич пошутил, что "засветился" на снимке самой Виктории Бекхэм.

Телеведущий Анатолий Анатолич (настоящее имя – Яцечко Анатолий), известный по участию в программе "Завтрак с 1+1", случайно попал на фото знаменитой Виктории Бекхэм. Певица в то время делала селфи.

Стильное фото появилось на Instagram странице дизайнера и участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм. На снимке звезда позирует перед зеркалом в роскошной юбке и рубашке.

Однако на втором плане виднеется человек, который что-то рассматривает в своем телефоне. Это был украинский телеведущий Анатолий Анатолич.

"Случайно попал в кадр к Виктории Бекхэм. Вон я с телефоном. Только Дэвида Бекхэма не отмечайте. Не хочу этих выяснений", – в шутку написал украинский шоумен.

Сторонники Анатолия Анатолича оценили такую забавную фотографию, отмечая, что это "шутка недели".

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Новости шоу бизнеса, Анатолий Анатолич, Виктория Бекхэм, Завтрак с 1+1, Яцечко Анатолий.
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