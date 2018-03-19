Путь Мелании Трамп к титулу первой леди США был достаточно тернист: она попробовала себя в роли и мисс бикини, и модного дизайнера и даже бизнесвумен.

Сегодня жена 45-го президента США, Мелания Трамп, является одной из самых обсуждаемых личностей в мире. А еще каких-то два десятка лет назад она была никому не известной моделью из Словении. Путь Мелании Трамп к титулу первой леди США был достаточно тернист: она попробовала себя в роли и мисс бикини, и модного дизайнера и даже бизнесвумен. Мы просто не можем оставить без внимания женщину, о которой сегодня говорит весь мир. Смотрите эволюцию образа Меланьи Трамп.