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Олегу Скрипке понравилось исполнение его песни на сцене "Голоса страны"

Олег Скрипка
12:41 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 18 марта, состоялись первые бои в проекте "Голос страны".

В новом выпуске "Голоса страны" Казак Сиромаха посоревновался с Трио "Girls in jazz", исполнив легендарную песню группы "ВВ" "Країна мрій". 

Фронтмен рок-группы "ВВ" Олег Скрипка не смог удержаться и прокомментировал это выступление на своей страничке в Instagram: "Любимо, коли ви співаєте наші пісні!". 

Как известно, сам Олег ранее тоже принимал участие в данном проекте, где был судьей.

Напомним, что дальше в "Голосе" Джамала оставила Казака Сиромаху, Трио "Girls in jazz" покинуло проект. 

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Голос страны, Голос страны 2018, Голос страны Украина, Группа "ВВ", Казак Сиромаха, Олег Скрипка.
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