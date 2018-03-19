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Олегу Скрипке понравилось исполнение его песни на сцене "Голоса страны"
12:41 Сегодня Телеграф
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Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Вчера, 18 марта, состоялись первые бои в проекте "Голос страны".
В новом выпуске "Голоса страны" Казак Сиромаха посоревновался с Трио "Girls in jazz", исполнив легендарную песню группы "ВВ" "Країна мрій".
Фронтмен рок-группы "ВВ" Олег Скрипка не смог удержаться и прокомментировал это выступление на своей страничке в Instagram: "Любимо, коли ви співаєте наші пісні!".
Как известно, сам Олег ранее тоже принимал участие в данном проекте, где был судьей.
Напомним, что дальше в "Голосе" Джамала оставила Казака Сиромаху, Трио "Girls in jazz" покинуло проект.
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