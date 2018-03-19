Олегу Скрипке понравилось исполнение его песни на сцене "Голоса страны"

В новом выпуске "Голоса страны" Казак Сиромаха посоревновался с Трио "Girls in jazz", исполнив легендарную песню группы "ВВ" "Країна мрій".

Фронтмен рок-группы "ВВ" Олег Скрипка не смог удержаться и прокомментировал это выступление на своей страничке в Instagram: "Любимо, коли ви співаєте наші пісні!".

Как известно, сам Олег ранее тоже принимал участие в данном проекте, где был судьей.

Напомним, что дальше в "Голосе" Джамала оставила Казака Сиромаху, Трио "Girls in jazz" покинуло проект.