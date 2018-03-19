Индийский актер Ирфан Хан признался, что болен

У звезды Болливуда и Голливуда, актера Ирфана Хана обнаружили нейроэндокринную опухоль. Эта редкая болезнь поражает только 35 человек из ста тысяч.

"Неожиданное заставляет нас взрослеть, вот такими были последние несколько дней. Признаю, что узнать диагноз — нейроэндокринная опухоль — это нелегко, но любовь и сила тех, кто со мной рядом, и которую я нашел в себе, дают мне надежду", — откровенно написал актер.

Ранее Ирфан рассказывал о болезни, но не указывал, о какой именно болезни идет речь.

"Что касается слухов, которые ходят, "нейро" — это не всегда о мозге, а поиск в гугле — не самый простой способ проводить исследования", — добавил Хан и пообещал вернуться к ним с новыми историями.

Как пишет The Daily Mail, такие опухоли могут быть как доброкачественными, так и злокачественными, и возникают в различных органах человеческого тела.

Напомним, что 51-летний актер снялся почти в сотне фильмов и сериалов, в частности, "Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники", "Миллионер из трущоб", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Инферно", "Новый Человек-паук", "Жизнь Пи" и "Мир Юрского периода".